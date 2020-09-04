美股投資人大量拋售股價高漲的科技股，讓華爾街出現近三個月最大跌幅。日本科技同業易受拖累，致日經上午顯現疲勢。

周五日經225指數晨收跌224點或-0.96%，為23240點，撤回前一交易日所觸及的高點，午休後再跌310點。東證一部指數跌11.9點或-0.73%，為1619點，所有分項次指數有三分之二出現下跌。精密工具類、資訊和電信類以及服務業類為表現最差的分項，分別跌1.94%，1.6%和1.52%。

至本周，日經仍已上漲1.6%，東證亦上漲0.9%。

日經指數跌幅最大個股為半導體製造商阿爾卑斯Alpine(Alps Alpine)，跌4%。

隔夜費城半導體指數大跌6%，對東京上市的科技股有莫大影響。東京威力科創跌2.4%，軟銀跌2.6%，村田製作所跌1.8%。

本田汽車逆勢上漲2.7%。該公司計畫與通用汽車合作，在北美發展一系列汽車。豐田汽車亦上漲1.0%，該公司上月在中國銷售增加。

創業板Mothers指數下跌2.8%。

(時報資訊)