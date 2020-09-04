公益音樂人范景翔8月初返台後，隨即著手準備台北首場公益見面會；積極推廣「療癒公益」的他，曾在講座上分享療癒自己的心路歷程，回憶念書時的家庭狀況，范景翔雖感念父母親辛勞，卻也難忘孤單年少時光，「小時候爸媽事業忙碌，經常早出晚歸，當時陪伴我的不是音樂就是公仔玩偶，每當家中只有我的時候，我就會把暖光燈打開，讓空間充滿喜悅的音樂，再把公仔玩偶放在書桌旁陪我讀書」。他當時的好朋友之一就是「泰迪熊」，「我常常跟牠說話，說著說著就睡著了，醒來才發現爸媽已經回到家」，直到現在看到泰迪熊，內心仍感到溫暖。

范景翔日前受邀與師妹鄭雙雙擔任第一屆「潮玩療癒公益大使」，近期正全心籌劃他在臺北的第一場公益推廣活動；當天將以「慢下來，用心聽」作為節目的音樂核心，分別獻上〈快樂天堂〉、〈別找我麻煩〉等音樂作品，並且分享療癒自己的「抗疲勞小秘技」，包括聆聽療癒音樂、飲用充足水分、定量有氧運動及健康飲食等方式，而一直與母親茹素多年的范景翔，屆時也將分享「善食瑜珈」的心得。

「潮玩療癒慢生活@ME/CFS城市慢生活」的藝術公益活動，將於本月18日下午在台北新光三越A11館1樓舉行，出席參與的民眾皆可獲POP MART限量版潮玩療癒文創紀念品，詳情可上臺北新光三越A11館、bocha博暢文化粉絲團查詢。

范景翔將於18日下午舉辦台北首場見面會。（范禾文化提供）

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