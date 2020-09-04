國民黨文傳會主委王育敏（中）、副主委鄭照新（左）、黃子哲（右）上午召開記者會。（趙婉淳攝）

口罩國家隊加利公司8月進口337萬片大陸製的非醫用口罩，混充醫用口罩部分流入實名制通路，國民黨主席江啟臣今天質疑，蔡政府連口罩都管不好，明年開放瘦肉精美豬進口，如何讓人民相信有能力管理好，他提醒「這才是政風與檢調單位該查辦的項目」，而不是調查彰化縣政府第一線局長。

江啟臣指出，到底還有沒有其他類似個案，要求政府要查清楚，這並非震怒就可避免，而是要拿出具體查察作為，告訴民眾真相，不要讓民眾感覺被欺騙，又對政府沒信心。

此外，國民黨文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新上午也召開記者會，質疑衛福部三申五令要求徵用實名制醫用口罩不得冒用MIT或以非醫用混充，但仍發生身為口罩國家隊的加利科技公司進口大陸製非醫用口罩，分裝改標後混充實名制醫用口罩出貨，這讓台灣民眾如何信任衛福部能做好含瘦肉精美豬進口後的產地標示管控？

王育敏質疑，衛福部未依據食品安全衛生管理法規定，召開食品風險評估諮議會；原產地標示的規範未完備；美豬各部位含瘦肉精的安全容許量尚未訂定等，衛福部相關的準備工作、配套措施皆未完善，即貿然宣布開放含瘦肉精美豬進口，難免讓社會大眾質疑，這恐將重蹈國家口罩隊混充的覆轍，衝擊人民的食用安全。

鄭照新痛批，口罩國家隊已從品質保證，變成欺騙保證；黃子哲抨擊，蘇揆常說有政府會做事，如今連簡單的口罩查驗把關都無法做好，人民感受到的是有政府會作假。

國民黨表示，加利公司先前已經有違反規定的紀錄，但僅是罰款了事，導致更多的非醫療口罩流入市面，而衛福部長陳時中又透露還有一家有類似情況，顯然衛服部已有掌握，但調查進度緩慢，若因此造成更多不符合規定的口罩出貨，衛福部擔當得起危害國人健康的責任嗎？

黃子哲指出，陳時中於2017年甫上任曾承諾，一旦開放美豬，台灣標準一定比國際嚴格，若做不到不惜賭上烏紗帽，蔡政府此次開放標準並沒有比國際嚴格，陳時中是否兌現絕不戀棧的承諾，請辭下台？

(中時 )