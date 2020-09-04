櫃買中心公佈債券ETF及ETN獎勵活動8月份全民開獎得獎名單，共計有80名投資人得獎，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，詳細中獎名單公布於櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw/）。

櫃買中心表示，本次債券ETF及ETN獎勵活動會持續舉辦到今年底，投資人可多加把握機會參與抽獎活動。另8月份有交易債券ETF及ETN且達一定門檻的投資人（債券ETF成交量達30交易單位以上；ETN成交量達10交易單位以上），可上網查詢是否幸運中獎，櫃買中心也會主動寄出中獎通知，投資人於接獲中獎通知後，不需要支付任何費用，只須寄回身分證影本及付款證明單等資料，櫃買中心就會寄出禮券到府，讓投資人在家就可輕鬆拿禮券。

此外，證券經紀商業績競賽龍虎榜部分，依櫃買中心統計109下半年截至8月底債券ETF交易量，目前暫居前五名之證券經紀商，分別為元大證券總公司、永豐金證券總公司、元富證券宜蘭分公司、元富證券新店分公司及元富證券同大分公司；ETN交易量部分，目前暫居前五名之證券經紀商，分別為群益證券台中分公司、統一證券總公司、新百王證券、富邦證券南屯分公司及(牛牛牛)亞證券鑫豐分公司。櫃買中心表示，將於活動期間結束後，給予積極推廣債券ETF及ETN商品的證券商競賽獎勵，櫃買中心誠摯邀請各證券經紀商一同共襄盛舉。

(工商 )