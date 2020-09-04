員警機靈想到利用網路或許可以聯繫上，果不其然，順利聯繫到成女的外甥，讓成女平安返家團聚。（民眾提供／盧金足台中傳真）

員警請成女下車先至派出所內休息，暖心提供食物讓其果腹。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「警察先生，您能幫忙找到她家嗎？」一名計程車司機將車子停在台中市警察局第六分局何安派出所前，愁著臉指著車內乘客，向值班員警表示，該名婦人在西屯區朝馬路上車後，就一直在市區內繞圈圈，找不到回家的路，請求警方協助，機智員警聽聞後，憑著該迷失婦人所攜帶證件循線調查，利用網路通訊軟體聯繫家屬，助迷失婦人順利返家團圓。

何安派出所警員吳柏毅、黃靖憲日前獲報1名50歲成姓婦人欲搭乘計程車返家，但一直無法指出確切地址，司機在市區繞行多時，仍無法將成女載送到家。

員警得知後便上前關懷，並攙扶成女下車先至派出所內休息，暖心提供食物讓其果腹，查詢警用電腦後，發現成女為失蹤人口，員警立即撥打電話聯繫報案人。

但多次撥打均未接通，便機靈想到利用網路訊軟體或許可以聯繫上，果不其然，順利聯繫到成女的外甥，讓成女平安返家團聚。

家屬相當感謝警方幫忙，並表示成女家住台北，日前與家人至台南遊玩時走失，家屬於附近尋找多時未果，趕緊報警協尋，所幸成女安全被警方尋獲，才結束這場失蹤驚魂記。

(中時 )