以大陸口罩混充實名制口罩，的加利科技，老闆林明進炮火四射，認為國家壓榨廠家，又遭陳時中怒斥「違法還講五四三」，4日又傳出加利遭員工提告，未依法給予資遣費、預告工資，士林地院判加利敗訴，應賠償15萬餘元。

加利前員工主張，2009年9月任職機器設備維護人員，2012年3月遭加利無預警資遣，事前公司未依法預告終止勞動契約，也沒給他預告工資、資遣費及特休假工資，此外他還發現公司短報他的投保薪資，依他工資4.5萬來算，主張求償20餘萬元。

加利科技則表示，該名員工在上班時打電話聊天，也被發現偷打瞌睡，另對拖延負責承辦的工作，績效及表現欠佳，所才會終止雙方契約，認為員工不認真，將他開除所以未給予預告工資和資遣費用。

士林地院審酌後，認為員工就算有私帶手機、打瞌睡的狀況，也未嚴重影響加利利益，可透過扣薪、警告、記過等方式處理，逕行解約有違常理，但加利在該員工離職後，並未立即補人，採信被告方「業務性質變更，有減少勞工之必要」的說法。

判決指出，加利應賠償員工預告薪資、資遣費、特休假工資、就業獎助津貼等，共15萬餘元。

(中時 )