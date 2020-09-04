為擴大台南市公共自行車（T-Bike）服務範圍，台南市交通局於今年新設15處租賃站，其中14站已於6月8日起正式啟用，最後一站新營火車站將於9月4日起營運，歡迎大家騎乘T-Bike一起遊新營，現在到15處借車，還可以抽獎活動。

交通局局長王銘德表示，T-Bike於2016年8月啟用以來，迄今已有74處租賃站及2104輛車持續營運中，站位遍及交通場站、觀光景點，使用人次更突破286萬，是一種方便短程及觀光休閒的交通工具。

為服務市民及觀光旅客，新營區已設置美術園區、新營高中及天鵝湖公園等3站，新營火車站啟用後將可串連其他3站，歡迎市民朋友及觀光旅客多加利用。

此外，目前T-Bike正舉辦「T-Bike快樂悠遊騎 十萬好禮送給你」活動，騎乘T-Bike有機會獲得iphone11等好禮；新加入會員與15處新站體驗，還可加碼抽量販店1000元禮券，活動自即日起至10月11日止。

活動詳細內容請洽台南市公共自行車官方臉書專頁：https://reurl.cc/xZY0DZ。新營火車站站點位置及站上車輛資訊，9月4日0時起同步於T-Bike官網(http://tbike.tainan.gov.tw/)及T-Bike APP(支援IOS及Android系統)更新。

(中時 )