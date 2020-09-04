台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書表示，總統宣佈明年元旦開放含瘦肉精美豬進口的決策前後流程；不論此時此刻宣佈開放含瘦肉精美豬的目的有多神聖，手段面和程序面該檢討的很多，整個執政團隊姿態應該放低放軟，謙卑地請求人民諒解才對。

可以看出，一種新的總統決策風格已經隱然成形，我稱之為「新寡頭統治主義」。

簡單地說就是，「任何大型組織到最後，會由一小撮掌權的人壟斷決策權，並宣稱是為大家好，那怕決策內容是多麼令人錯愕」。這種「做就對了，只要是為了某個神聖目的」的蠻幹決策風格，其實自2016年蔡英文總統上任以來就若隱若現，於今為烈罷了。

他提到，蔡英文總統第二任期開始迄今，「通姦除罪化」釋憲、三讀通過「國民法官法」，包括宣佈開放含瘦肉精美豬進口，「民主菁英論」（Democratic Elitism)是政治學教科書中的理論，現在活靈活現、變本加厲地出現在蔡英文所領導的民進黨政府，瀰漫在行政、立法、司法、考試、監察五院之間。

他說，對照在野時期民進黨高唱「主權在民」、「大眾諮商」、「政治平等」、「多數統治」的崇高民主理念，顯得格外諷刺。

他認為，蔡英文總統這次開放美豬決策，因事起倉促，程序上的確沒有事先照會立法院（國會）和在野黨，也沒有事先和社會大眾做適度溝通。之前指責馬政府開放美牛沒做的事情，現在自己也犯一樣的錯誤。不論此時此刻宣佈開放含瘦肉精美豬的目的有多神聖，手段面和程序面該檢討的很多，照理說，整個執政團隊姿態應該放低放軟，謙卑地請求人民諒解才對，但實際上並非如此。

他說， 關於「昨非今是」的問題，這陣子有人跳出來為蔡政府護航，說「昨非今是」不是問題，我深不以為然。講白話一點，「不惜以今日之我向昨日之我挑戰」，談的是個人進德修業的問題，不是說政黨政策可以隨風搖擺，任意改變自己的主張去騙選票，如果可以這樣，那「責任政黨政治」有何意義？

(中時 )