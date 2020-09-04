進口美豬牛蔡稱非交換說 柯P嗆：什麼都沒換到怎麼對國人交待？ 12:502020/09/04 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左）4日與捷克布拉格市長賀吉普（右）會面。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡政府開放美豬、美牛進口，台北市長柯文哲日前說最想問蔡英文總統換了什麼，蔡總統稱沒有所謂「交換說」，柯文哲4日對此回嗆，如果什麼都沒換到，該如何對國人交待？ 柯文哲今早與捷克布拉格市長賀吉普會面，2人尋求更多交流與合作措施，當被問及蔡總統稱進口美豬、美牛沒有所謂交換說，柯先是回說，今天是布拉格市長來訪，實在不太願意回答國內的政治口水問題。 接著，柯文哲話峰一轉回嗆，當蔡總統說沒有交換任何東西的時候，他本來期待蔡可以回答開放進口換了什麼，如果什麼都沒有換到，如何對國人交待？ (中時 ) #美豬牛 #柯文哲 #交換說 #蔡英文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洪秀柱轟開放美豬：台灣當看門狗 還需自備狗糧？ 11:092020/09/04 政治 連口罩都管不好 江啟臣質疑蔡政府：能管好瘦肉精美豬？ 12:322020/09/04 政治 加利黑心口罩 總統強調：不可原諒 12:072020/09/04 政治 被問美牛換啥好處藍定格10秒？徐巧芯嗆綠粉專還原真相 01:172020/09/04 政治 美豬美牛來了 陳揮文：國民黨上上策 是幫蔡英文講話 00:362020/09/04 政治 開放美豬為簽BTA？傳AIT副處長邀宴5藍委 00:212020/09/04 政治 經部樂觀BTA 學者嘆幫川普助選 04:102020/09/04 政治要聞 美豬其他部位 應是零檢出 04:102020/09/04 政治要聞 「公投綁大選」連署書衝破1萬1千份 江啟臣：將和反美豬同步推進 12:272020/09/04 政治 口罩國家隊造假 洪孟楷嗆：陳時中忙著去拍時尚雜誌 10:292020/09/04 政治 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 韓國瑜晚間PO出當兵私照 網：真不習慣有頭髮 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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