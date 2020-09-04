蔡政府開放美豬、美牛進口，台北市長柯文哲日前說最想問蔡英文總統換了什麼，蔡總統稱沒有所謂「交換說」，柯文哲4日對此回嗆，如果什麼都沒換到，該如何對國人交待？

柯文哲今早與捷克布拉格市長賀吉普會面，2人尋求更多交流與合作措施，當被問及蔡總統稱進口美豬、美牛沒有所謂交換說，柯先是回說，今天是布拉格市長來訪，實在不太願意回答國內的政治口水問題。

接著，柯文哲話峰一轉回嗆，當蔡總統說沒有交換任何東西的時候，他本來期待蔡可以回答開放進口換了什麼，如果什麼都沒有換到，如何對國人交待？

(中時 )