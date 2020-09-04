新生代歌手「迷你豬CY」林宥穎，因長相激似羅志祥（小豬）因而在網路掘起，今年25歲的他在17直播平台擔任直播主人氣頗高直播風格詼諧幽默，男女通吃，唱跳才華被經紀公司相中預計年底推出新單曲。日前推出翻唱歌曲〈No Joke〉引起廣大迴響，林宥穎笑說：「羅志祥是自己的偶像，在心目中是神的地位，從小喜歡崇拜他，自己眼睛大大的常被誤認成是原住民，然後粉絲說我長得像羅志祥算是一種稱讚吧，因為他長得超帥的屬於耐看型，第一時間會很開心。」

身為羅志祥的鐵粉被問怎麼看「豬揚事變」？林宥穎說:「小豬哥也付出該承擔的責任及後果，身為忠實鐵粉很期待他有更多的作品推出，繼續在演藝圈發光發亮。」擔任直播主的關係鼓勵的留言很多，近期令他困擾的留言就是小豬的新聞事件，「有些人會進來開玩笑問我會不會多人運動等等，自己會轉移話題唱歌轉移焦點，我跟觀眾互動就是分享近況或者講笑話給粉絲聽」。

林宥穎為了拍攝〈No Joke〉，當天頂著35度高溫，在台北信義區跳完整支舞超過20次，容易飆汗的他收工後整個人虛脫，卻直呼很爽很帥！林宥穎擁有5年舞蹈基礎，擅長popping、HIH HOP，之後將量身打造唱跳舞曲，預計年底推出新單曲。

林宥穎外表激似羅志祥。（固力狗娛樂提供）

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