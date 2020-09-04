27歲日本女星剛力彩芽2年前和大她17歲、身家台幣800億的富商前澤友作交往，去年經紀公司證實兩人分手，今年4月傳出復合，7月則爆出她早在3月時獲得男友支持自立門戶，晉升為公司董事。最近剛力彩芽上節目自曝從小就想當模特兒，為了身材發育自然，在家都盡量不穿內衣褲，最後養成高挑纖細身材。

剛力彩芽前年爆出熱戀前澤友作，初期女方在網上曬出搭男友專機去俄羅斯看世足賽的影片，遭外界批評炫富，去年前澤友作經濟陷入困境，不僅賣出收藏名畫，還轉售一手創建的購物網站「ZOZOTOWN」，男方在宣布記者會上激動噴淚，情緒激動，友人則透露前澤友作先前放話的登月計畫不會改變，是否會帶剛力彩芽同行也引大家好奇。

去年11月，剛力彩芽突然透過公司承認分手前澤友作，主因是尊重彼此工作計畫，今年4月傳出剛力彩芽和前澤友作大復合，在高檔餐廳約會，但當事人封口，7月媒體拍到剛力彩芽上超市買蔥，有司機接送，最後回到前澤友作的豪宅沒再外出。

剛力彩芽本月初上NTV綜藝節目《我家藝人這麼吵真是抱歉》，自曝念國小時就想當模特兒，因聽說內衣褲會阻礙生長發展，為了想長高、更有女人味，養成了在家不穿內衣褲的習慣，現在在家的時候也是，能不穿就不穿。

(中時新聞網)