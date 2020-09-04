前台北縣新莊分局刑事組長羅明村涉收賄默許槍擊犯找人頂罪2009年遭判刑13年定讞，他逃亡越南11年後，今年6月主動寫信給檢察官返台投案，已到宜蘭監獄執行，台灣高等法院另案提訊他，被訊問為何不來開庭，他表示沒做的事被判刑所以跑去越南。

羅明村被控在1997年擔任新莊刑事組組長期間，因轄區「新樹林餐廳」發生槍擊案，黃漢旗等人被指涉案，黃打電話向羅表示槍擊案非他所為，羅要他出面說明，但他承諾會找人出來頂罪，並且不會失禮「禮數」會照給，請羅幫忙不要追究其他人。

羅被指控在明知黃漢旗犯下槍擊案的情況下，收受對方50萬元賄款，並由黃男叫小弟出面扛下罪責，將黃的小弟逮捕移送法辦；羅明村遭檢方起訴，他矢口犯案，更一審判他無罪，但更二審改判他有期徒刑13年、褫奪公權5年，2009年最高法院駁回上訴定讞。

民間司改會為羅明村聲請多次非常上訴遭駁回，他也以更一審判決無罪，檢方逾期上訴已無罪定讞等理由，委由律師聲請再審被駁回後提抗告，前年最高法院認為他應循非常上訴途徑，且測謊結果不影響原確定判決，駁回再審確定。

(中時 )