台中市政府為減少移動汙染源，鼓勵業者引進電動公車以降低廢氣排放，目前全市已有182輛電動公車運行，數量位居全國之冠。為讓民眾方便辨別電動公車，交通局設計全新塗裝，全市8家業者響應，市長盧秀燕4日公布「白底搭配綠閃電」標誌，並歡迎民眾多多搭乘電動公車，響應綠色運輸，改善台中空汙。

台中市電動公車以白底車身搭配綠色閃電標誌，提高辨識度。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕歡迎民眾多多搭乘電動公車，響應綠色運輸，改善台中空汙。

交通局設計「白底搭配綠閃電」，統一全市電動公車塗裝，4日上午在捷順交通停車場站舉行新裝揭幕記者會，由盧秀燕公布新標誌，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、徐瑄灃等也到場共襄盛舉。當地神岡區岸裡里長謝繼潭說，捷順電動公車停車場設在神岡5、6年，因為沒有噪音、空污，地方民眾都很贊同。

台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔等公布台中市電動公車新塗裝。（王文吉攝）

盧秀燕表示，目前台中市電動公車有182輛，是六都最多，預計年底可達到190輛，希望任內4年達成倍增計畫。電動公車幾乎沒有噪音、沒有油煙味，最重要是減少二氧化碳排放，自己上任當時是145輛，目前增至182輛，估計減少4萬輛機車產生的二氧化碳。

台中市目前有182輛電動公車運行，數量高居全國之冠。（王文吉攝）

盧秀燕指出，過去電動公車與一般柴油公車外觀並無不同，很多有理念的民眾想要搭乘，無法辨別。感謝台中市8家公車業者響應更換新塗裝，以後民眾辨別很簡單，白色車身、車頭有綠色閃電，代表環保、綠能及快捷，歡迎大家多多搭乘響應綠色運輸，改善台中空汙。

台中市長盧秀燕力拚任期電動公車倍增，並歡迎民眾多多搭乘電動公車，響應綠色運輸，改善台中空汙。（王文吉攝）

交通局長葉昭甫表示，相較傳統柴油車，電動公車的能源使用效率高、持做平穩舒適、不製造空汙，且行駛時無噪音。市府配合中央推動「2030市區公車電動化執行計畫」，鼓勵客運業者參加交通部各項電動公車補助計畫，並以2022年電動公車數量達350輛為目標。

(中時 )