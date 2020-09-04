蔡英文總統今出席「2020台北3C電腦電器空調影音大展開幕記者會」時表示，政府將在2年內完成全國中小學「班班有冷氣」的計畫，除了安裝冷氣，也會更新電源線路、西曬教室隔熱設備，及其他與節能減碳相關設備及措施，用最節能環保的家電，為下一代打造最舒適的學習環境。

總統致詞時表示，每次來到電器公會舉辦的大展，總是會看到很多人，相信大家都被中華民國電器公會全國聯合會、台北市電器公會理事長廖全平鍥而不捨的熱情所感動，而且這是個與我們每天生活息息相關的產業，我們都希望這個產業可以越做越好，讓業者能在疫情中平穩度過，甚至於有更好的營業。

總統指出，今年因為疫情的關係，各行各業的業績難免受到影響，不過因為臺灣疫情相對穩定，復甦的速度也稍微快一些，再加上「三倍券」的效益，希望今年的「3C電腦電器空調影音大展」的參展業者都能口袋滿滿、業績長紅。

總統指出，臺灣已經連續兩年被評比為全球四大「超級創新國」之一，創新能力也反映在家電產品上，真的越來越讓人喜歡，也代表著我們越來越進步。很多最先進的家電技術，加上現在蓬勃發展的物聯網及人工智慧，應用在各種家電的遙控與整合上，「真的是走到哪裡，方便就在哪裡。」

總統認為，家電產品的智慧化，可以有效提升所有人的生活品質及家事效率。因此無論是已經結婚或單身，「智慧化家電」都可以是每一個人最厲害的「神隊友」。

總統說，家電除了要智慧化，另一個很重要的就是要做到節能省電。政府推出很多優惠的方案及計畫，邀請大家一起為減碳來努力。她感謝家電業者們積極配合政府推動節能家電汰換，這一年來已經汰換近80萬台老舊家電，節電4.35億度，非常不簡單。

總統表示，今年開始，為了讓孩子有更好的學習環境，政府將會在2年內完成全國中小學「班班有冷氣」的計畫，除了安裝冷氣，也會更新電源線路、西曬教室隔熱設備，以及其他與節能減碳相關設備及措施，用最節能環保的家電，為下一代打造最舒適的學習環境。

隨後，總統也與現場貴賓一同舉行開幕儀式，並參觀展場攤位。

(中時 )