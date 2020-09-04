數位化浪潮，四大會計師事務所（勤業眾信Deloitte、資誠PwC、KPMG安侯建業、安永EY）皆指出，未來徵才方向將趨於跨領域、數位化等面向。

勤業眾信（Deloitte）總裁賴冠仲受本報專訪時指出，勤業眾信每年約招募500～600位以上的員工，未來3年勤業眾信將納入10％以上不同專長的跨領域人才，包括資安、區塊鏈、風險管理、會計、金融、法律、永續發展等各方面，有助於滿足多樣化客戶族群需求。

資誠PwC聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏過去受本報專訪時也表示，資誠自2019年啟動「新時代，新技能」計畫以提升員工數位技能，目前已投入超過新台幣2,000萬元在數位化的軟硬體設施及教育訓練，未來每年至少將投入新台幣1,500萬元預算，強化員工數位技能，為數位化的新時代做好準備。

此外，資誠也舉辦各個數位營對，從學子中培育近百位數位種子，及早因應數位化時代相關人才缺口，以成為數位化的專業服務機構。

安永聯合會計師事務所（EY）所長傅文芳接受本報專訪也表示，數位化潮流不可逆，數位化服務是未來發展的主要策略，在審計市場漸趨飽和下，安永會將資源移往顧問服務。他強調，安永未來的發展藍圖，要打造成為「以客戶為中心的全球專業服務機構」。

在將安永（台灣）打造成全球專業服務機構的願景下，傅文芳提出安永（台灣）未來發展四大策略，包括一、以客戶為中心、滿足客戶所有需求；二、找到獨特專業背景的多元化人才，廣招科學、科技、電機、數學（簡稱STEM）背景人才進駐；三、善用大數據協助客戶資料分析，以利銷售、產品分析及研發；四、讓全球安永機構更緊密整合，無縫接軌服務客戶。

KPMG安侯建業人資長張淑瑩認為，今年企業被迫在短期內進行快速數位化，這也影響到今年要踏入職場的新鮮人，除了原本所學習的專業知識外，需要重新省思專業技能、因應時代變化。

張淑瑩透露，近年來KPMG的徵才策略也在轉變，以往的學子加入會計師事務所，最基本就是必須具有會計專業，現在除了會計專業之外，會計師事務所也希望未來的人才能夠具備數位化與數據應用能力、跨領域能力、外語溝通能力以及創新思維與靈活的應變能力。

此外，張淑瑩建議，學生要趁在校期間，多修習其他領域的專業，包含資訊、法律等，保有一顆永不停止學習的心，持續保持對環境的敏感度。

(工商 )