UNIQLO今宣布將在品牌在台灣10周年慶之際，以台灣的創造力為題，推出The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，首次集結聞名全球的五大台灣指標性品牌包括Gogoro、大同、台灣啤酒、春水堂人文茶館與鼎泰豐；由UNIQLO總部UT設計團隊操刀，將各品牌的經典標誌與風格圖案融入設計之中，使台灣的創新活力自然躍於T恤之上。

UNIQLO指出，包含持續進化、永續經營、堅持細節、專注生活等面向，將台灣人的積極創造力與認真生活態度藉由UT精彩展現；讓台灣消費者重新看見台灣的不凡，The Brands台灣經典品牌聯名UT系列，全系列共10個款式，將自 10月1日起全台實體店舖販售。

此外，為慶十周年UNIQLO亦自9月起首度推出「LifeWear美好99購物節」，全台線上線下同慶，提供因應天氣變化與消費者需求的舒適對策及進入早秋的穿搭生活靈感，連續7天推出三大企劃，包括機能滿載高品質AIRism涼感寢具好評推出雙人尺寸床單、被單新品，此外，還有眾所期盼的AIRism口罩也將於10月1日起全台上市，舒適機能與進化美學多樣商品均自99元起。

(工商 )