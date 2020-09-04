動漫界的八點檔你看過嗎

1996年開始連載的《犬夜叉》是高橋留美子老師的經典之作，直到今天網友們還是會熱血沸騰地聊個沒完，到底桔梗跟阿籬誰是小三？犬夜叉跟殺生丸誰比較帥？完結多年後，最近官方竟然宣布將推出續作《半妖的夜叉姬》，真是活久見的最佳演繹啊！讓人期待的是，續作的主角不是別人，正是兩大帥氣兄弟犬夜叉與殺生丸的女兒們！

續集提到殺生丸的雙胞胎女兒小時候因一場大火失散，一人自戰國穿越至現代，一人則跟著琥珀一起除妖，至於犬夜叉的女兒則是一名賞金獵人，好期待接下來的故事啊！

《犬夜叉》播出20週年後推出續作，對奔三的粉絲們非常有意義（淚），今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶大家回憶一下，《犬夜叉》在台人氣最旺的角色，重新回味當年那些一起尋找碎片的小夥伴吧～

第10名：神樂

神樂是不希望被任何人束縛的「風之使者」，也是奈落的第一個分身，心臟被奈落掌握，一直嘗試想掙脫掌控，暗地幫助犬夜叉和殺生丸，還放走琥珀背叛奈落，這讓奈落很火大，假裝放她自由歸還心臟，卻刺穿她的身體灌入瘴氣。

最後神樂悲劇性的失去生命，但死前得到了心中最渴望的自由，在她喜歡的殺生丸面前，帶著笑容死去。

第9名：彌勒

彌勒是持有著風穴的不良法師，因為爺爺的好色讓家族被奈落下了殘酷詛咒，彌勒只好擔起消滅妖怪的使命，在還沒加入犬夜叉一行人時，彌勒都是獨自一人在外頭追蹤奈落，和犬夜叉一夥人相遇後，更成為解開犬夜叉與桔梗五十年前仇恨之謎的關鍵。

彌勒和珊瑚互有好感，曾經問很多女生要不要幫他生孩子，被貼上好色的標籤，其實是因為彌勒剩下的壽命不長，希望能留下一個子孫罷了。

第8名：珊瑚

珊瑚和阿籬有著相似的家庭背景，兩人都出自單親家庭，寵物都是貓咪，也都有個弟弟。珊瑚是驅魔師村裡的唯一女驅魔師，她的髪型與《福星小子》中的角色水乃小路飛磨的髪型很像（有人知道嗎）。

為了拯救弟弟琥珀，跟著犬夜叉一行人打敗奈落後，珊瑚和彌勒結婚，並且三年生三個，在彌勒的心目中，珊瑚不只是一起追殺奈落的可靠夥伴，同時也是人生中最重要的女子。

第7名：七寶

七寶是一隻小狐妖，他爸爸因為得到四魂碎片而慘遭雷獸兄弟的毒手，不久便失去生命，因此七寶懷著悲恨心情踏上收集碎片的旅程，更發誓向雷獸兄弟報仇，夢想成為一個強大的狐妖。

七寶擁有的武器大多是由傳統玩具和大自然的東西所組成的，唯一的弱點是，這隻長得很古錐的七寶卻會暈船。

第6名：小玲

小玲是一個孤兒，偶然結識殺生丸和邪見，個性十分開朗天真，單純的赤子之心影響了原本非常怨恨人類的殺生丸。

被殺生丸救活的小玲，從此就跟著殺生丸和邪見，在相處的過程中，慢慢化解殺生丸對人類的敵意，最後兩人結婚，這對高冷妖怪少爺與呆萌人類女孩的組合，也成為網友之間常見的話題。

第5名：日暮籬（阿籬）

來自現代的國三女生，同時也是桔梗轉世的巫女，最不擅長的科目是數學，出生時阿籬的媽媽在她胸上看見一個發光的六角星，就是四魂之玉。

因為擁有四魂之玉，阿籬被妖怪拖回戰國時代，又陰錯陽差不慎將它射成碎片，只好和其他相同命運的夥伴踏上收集四魂之玉的旅程，阿籬有癒治心靈的本能，犬夜叉的心隨著時間相處逐漸改變，兩人慢慢相愛，但在桔梗復生後，犬夜叉產生動搖，阿籬也感到不安，形成三人糾葛的場面。

第4名：奈落

奈落是犬夜叉一行人的宿敵，也是當年鬼蜘蛛貪慕桔梗，把肉體靈魂讓給野鬼們吃掉，由邪念和魍魎鬼怪結合產生的妖物，是犬夜叉一行人、桔梗的最大敵人。奈落沒有固定的姿態，可以輕易地偽裝成男男女女，也有許多的分身，增加彌勒追蹤他的困難度，愛慕桔梗的奈落想利用四魂之玉力量獲得桔梗的心，卻無法如願。

第3名：桔梗

桔梗是在50年前就死掉了的巫女，生前是四魂之玉的守護者，也是犬夜叉的愛人，過世後轉世為日暮籬，被里陶復活後便開始追蹤奈落。

自從桔梗復生後，讓心儀阿籬的犬夜叉一直處於矛盾狀態，也讓阿籬產生自己好像是第三者的錯覺，桔梗得知犬夜叉喜歡阿籬而感到吃醋，早期的桔梗因為生前沒有獲得她想要的東西，試圖從阿籬身上奪取，後來才逐漸放下。

第2名：殺生丸

殺生丸是犬夜叉的同父異母長兄，是妖力強大的妖怪，面癱寡言的形象用現代形容詞來說就是「高冷」，一個高冷騷包的妖怪少爺上線了，在遇到小玲之前非常憎恨人類，個性十分外冷內熱，從來不承認自己其實很關心犬夜叉。

因為小玲純淨的赤子之心開始對人類了解並且改觀，有趣的是原本作者想讓殺生丸這個角色早早退場，但殺生丸出場後人氣意外爆棚，就因此留到最後啦！

第1名：犬夜叉

爸爸是犬妖，媽媽是貴族人類的犬夜叉，是一個曾經被桔梗封印過的半妖，最大的願望就是成為真正的妖怪，這樣就不會被歧視和欺負，當初犬夜叉最主要目的就是得到四魂之玉成為真正的妖怪，才會與桔梗相遇。

由於犬夜叉是半妖，因此在每個朔月都會變回人類，這時候他會失去妖力、頭髪變得烏黑，狗耳變成人類耳朵，變得和普通人類一樣，犬夜叉最喜愛的食物是泡麵，最討厭咖哩。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月05日至2020年09月03日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『犬夜叉角色』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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(中時新聞網)