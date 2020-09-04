水利署第六河川局日前在台南市南區舉辦灣裡海堤（黃金海岸）環境營造工程養灘工法說明會時，傳出經濟部能源局有意將黃金海岸養灘工程的土，從原先的鯤鯓土方改為高雄興達港疏浚土方。對此，台南市議員呂維胤表示反對，並指興達港屬第二類漁港，該港土方恐有油汙汙染風險，拿來養灘恐將影響黃金海岸環境，損及未來發展。

六河局回應說，此事目前還只在構想階段，未來還會繼續與當地民眾溝通。

呂維胤表示，黃金海岸受海埔地開發及安平商港擴建等影響，使得該區域海岸長期呈北側淤積南側侵蝕的突堤效應。為解決沙灘侵蝕問題，經濟部水利署第六河川局於2012年開始辦理「台南市灣裡海堤環境營造工程」，進行船屋外側突堤施作，並取鯤鯓的土方來人工養灘，目前已有初步成效。如今傳出能源局未來擬改用興達港的疏浚土方進行後續養灘，恐抹煞黃金海岸近年來環境營造的努力。

呂維胤指出，採興達港的土方來養灘有3大疑慮：首先，興達港為第二類漁港，該港的土方恐有油汙汙染之疑慮；第二，起初興達港的土方欲規畫作來茄萣海岸的養灘工程，但遭茄萣居民強烈反對後，才挪用到黃金海岸養灘計畫，難道南區是二等公民？第三，灣裡、鯤鯓和喜樹的多數居民都倚賴養殖漁業維生，若使用有含油汙疑慮的土方來養灘，恐影響黃金海岸周遭的環境和漁民養殖生計，後果恐不堪設想。

呂維胤強調，先前已多次爭取黃金海岸養灘、船屋活化及周邊環境改善等工程，好不容易黃金船屋順利委外招標，並於今年試營運期間廣受好評，搭配黃金海岸綿長美麗的海岸線，未來觀光潛力能量十足，如今卻傳出能源局擬將有油汙風險的土帶來黃金海岸，不僅恐影響多年來的環境營造努力，更可能抹煞黃金海岸和南區未來整體發展的可能性。

(中時 )