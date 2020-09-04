北市36歲張姓媳婦，自認長期以來遭到婆婆言語霸凌，身心俱疲，8月9日凌晨先在臉書留下「婆婆殺了我」的遺書，接著就在住處持繩索尋短，檢警到場後勘驗後，已排除他殺，婆婆及丈夫遭訊問時，也都表示太突然、很震驚，對死者的指控覺得冤枉，「再多說什麼也沒有用了。」

張女的遺書經網路轉傳，字字血淚引發上萬名網友哀悼、不滿，認為婆家可疑，要求追出真相，但因沒有確切證據，張的婆家也強調不想再受打擾，全案懸而未解。

張女9日凌晨3時在臉書表示，嫁過來後每天膽戰心驚，遭受婆婆言語霸凌，讓她充滿很大的壓力，「還是太天真，以為自己能變正常......天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了，三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。夠了。我連想正常點活著都不行，謝謝指教。」

當天上午7時，張女就被丈夫發現陳屍在樓梯間，張家親屬則不滿婆家有意隱瞞死訊，連事後訃聞也沒寄給他們，還不准他們去碰取張女遺物，連拿死者手機還要簽借據，怒斥婆家的態度惡劣、過份，過程被許多網友轉貼，強調一定要追出真相，「此文不能沉」。

(中時 )