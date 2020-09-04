62歲林姓男子見姊姊投資股市獲利頗豐，遂仿效「沖洗式」炒股手法，鎖定4檔資本小、流通少的上櫃公司作為標的，僅花半年時間就賺進1513萬餘元。台北地院審結，依違反證券交易法等罪判林男3年4月徒刑，可上訴。

判決指出，林男仿效姊姊及其他股市炒手的「沖洗式」炒股手法，鎖定資本小、公開市場流通籌碼較少的上櫃公司作為標的，使用人頭帳戶連續高價買入或低價賣出，製造股票活絡的假象，吸引投資人進場來炒作股票。

林男自2016年8月8日至9月12日止以「永純化工（4711）」為標的，買進610張、賣出1163張，實際、擬制獲利共386萬6554元；同年10月11日至11月21日，另以「利機企業（3444）」為標的，買進1275張，賣出1765張，實際、擬制獲利共171萬3125元。

林男並於同年11月22日至12月22日止，以「精聯電子（3652）」為標的，買進568張、賣出1103張，實際、擬制獲利共490萬8257元；隔年1月1日至2月17日，另以「達輝公司（5276）」為標的，買進844張，賣出1142張，實際、擬制獲利共464萬7606元。

法院審理期間，林男認罪，合議庭認定總犯罪所得為1513萬5542元，依違反證交法4罪各判刑3年1月，應執行3年4月徒刑。由於林男在檢方偵查期間已繳回不法所得140萬元，合議庭宣告沒收其餘1373萬5542元。

(中時 )