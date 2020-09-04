籌備委員會將在今天下午2點舉行記者會，公布今年國慶主視覺設計，國慶籌委會祕書長陳宗彥也將說明主視覺設計意象，而今年跟往年不同的是，國慶大會將可讓一般民眾報名抽籤入場。

過去國慶大會只有僑胞、貴賓及政府相關同仁及機關可參興，並未開放一般民眾入場，而今年國慶大會將首次開放一般民眾報名抽出500位入場觀禮，機會相當難得。

籌委會表示，2020國慶概念是多元聲音，主視覺則是民主台灣自信前行2020 Proud of Taiwan，而國慶設計理念則是，「聲音」是人民捍衛權益展現民主價值的工具，藉由多元的聲音，彼此間的交流、融合造就了民主的進步主色的榮耀金和溫暖橘，展露中華民國這片土地的民主榮耀還有台灣人的熱情親切，輔色的沉著湖水綠、優雅紫則顯現彼此理性溝通對話。

籌委會並說，齊心協力面對外來考驗生活上每刻聲音雖不盡相同，但很可以沒有恐懼的表達，這些多元聲波交錯，正是我們的民主自由因為多元、因為包容、更能大步向前「民主台灣自信前行」 2020 Proud of Taiwan。

(中時 )