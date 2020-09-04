為提高教職員工對緊急事故處理應變能力，台南市新化高中日前邀請成大醫院急診部醫師張志然及團隊，到校為教職員工進行急救訓練，課程最後還有搶救安妮競賽，各組卯足全力以正確的姿勢和節奏替安妮實施急救，到場指導的台南市政府衛生局人員印象深刻並予以高度肯定。

台南市新化高中對校園安全相當重視，除了原本裝設在教學行政大樓的自動體外心臟電擊去顫器（AED）外，這兩年又在操場附近及學生宿舍新增兩台AED，於民國104年首度申請衛福部安心場所認證。

台南市新化高中辦理教職員工基本救命術課程，課程還有搶救安妮競賽。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

學校依「教育部主管各級學校緊急傷病處理準則」辦理教職員工基本救命術課程，內容包含正確急救護理觀念宣導、紙筆測驗、術科演練、術科考試，當日校內教職員有85人參加，出席率高達9成以上，未出席者不是出差就是已領有效期內急救證照，可說是全員到齊。

台南市新化高中辦理教職員工基本救命術課程，課程還有搶救安妮競賽。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

課程最後還有搶救安妮競賽，各組卯足全力以正確的姿勢和節奏替安妮實施急救，組員同心協力爭取榮譽，展現向心力，研習過後學員們都收穫滿滿，儘管疲憊但辛苦是值得的。

新化高中校長許宏明表示，這是一場紮實的急救研習，更有分組實際操作練習與比賽，個個認真且高參與，真的很令人感動，更感謝衛生組黃俊翰組長、洪淑惠護理師的規畫與安排。學校也將積極持續推動急救教育，建構安全防護網絡，期當緊急狀況發生時能有正確之判斷與處理，將傷害減至最低。

(中時 )