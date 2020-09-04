不要以為只有農曆七月才該謹慎小心，平時就該「寧可信其有」多加注意，再怎麼好奇，也要將自身安全擺第一，年輕人聚在一起難免愛面子又好奇，學生夜半試膽活動出事的案例時有耳聞，導遊黃聖丰就分享自己升大學那一年的親身經歷，他跟好友們去百姓公廟玩碟仙，其中一個人誤問禁忌問題，最後竟沒能上學就慘死。

黃聖丰在《震震有詞》節目中分享，透露高中畢業將上大學那年暑假，曾跟4名同學試膽玩碟仙，也不知道是不是年輕人莽撞，他們哪裡不選，竟選在百姓公祠旁邊開玩。

剛開始都很正常，眾人問了些普通的問題，但突然有名同學開口：「碟仙，你是怎麼死的？」，這個問題一說出口，5人按著的碟子開始狂轉，怎麼樣都請不回原位，讓他們渾身發毛。

之後不知是不是心裡害怕，問出禁忌問題的同學突然鬆開了手，表示不想玩了，留下黃聖丰跟3個同學就轉頭回家了，而剩下的人很努力要安撫碟仙，花了10多分鐘才將碟仙請回原位，才速速收拾東西回家，本以為事情就這樣終了，沒想到大學開學後，他們聯絡彼此關心一下近況，才發現在玩碟仙提出禁忌問題的同學，根本來不及當大學生，莫名出了車禍，不幸離世。

(中時新聞網)