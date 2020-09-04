南投驚傳4歲女童慘遭埋屍，女童原本和外婆住在台中市，市府社會局指出，今年7月7日女童外婆曾報警協尋，並通報高風險脆弱家庭，社工積極聯絡女童母親，但聯絡不上。2個月內5次電訪女童外婆和其他家屬，訪視外婆時，也請外婆務必協助，如有女童相關資訊，立即通知警方及社會局，女童還有一名哥哥現在由外婆照顧，社工將持續關切女童哥哥生活及受照顧狀況。

對4歲女童疑似遭虐死案，台中市社會局社工科長陳曉茵表示，今年7月7日女童外婆報警協尋女童及女童母親，警方緊急協尋失蹤人口，並通報高風險脆弱家庭。

遭下毒手的女童，本來與外婆住在台中市，社會局調查，7月7日女童外婆曾報警協尋，並通報高風險脆弱家庭，社工積極聯絡女童母親，但聯絡不上。

陳曉茵說，社工員2個月內5次電訪女童外婆和其他家屬，訪視外婆時，也請外婆務必協助，如有女童相關資訊，立即通知警方及社會局，由於女童還有一名哥哥由外婆照顧，社工持續關切。

社會局指出，7月7日女童外婆曾報警協尋，由於下落不明，為協助警方尋找，社會局持續追訪女童行蹤，依照18歲以下未成年個案行方不明處理流程，查調女童出入境資料、就醫紀錄，以及行文女童直系血親二親等戶籍地，社會局協訪後，得知女童未出境，今年年4月7日以後，也無就醫紀錄。社會局社工科長陳曉茵指出，曾積極聯絡女童母親，但聯絡不上。

有關女童過去兩筆兒少保護通報紀錄，社會局指出，第一次是去年去年6月，女童在馬路上無人看顧，民眾經過報警，經社工調查釐清，因家人未注意門戶，讓女童獨自走出家門，當時家人立刻報警協尋，評估為偶發意外事件。

第2次通報在今年2月間，女童被乾爹帶回南投家中遊玩，倒車時未注意車後死角，撞傷女童。警方丈量事故現場，撞擊處汽車視線死角，經社工訪視評估，2次通報都是意外事件。

當時社工評估女童照顧現況，主要照顧者是外婆，照顧狀況穩定，沒有異狀，也沒有違反兒少權法情形。

(中時 )