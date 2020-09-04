解放軍近期常態化巡弋台海，因此兩岸有沒有可能爆發軍事衝突，更是成為近期外界關心的焦點，然而，歷史上的多場戰爭，至今都仍人感到怵目驚心、難以忘記。而專門分析戰爭歷史領域的《搜狐號小尚賞聊教育》，日前也分享全球最難打的3個國家，且其中有一國更是從來沒有人挑戰過。文章一曝光，更是掀起網友關注。

據《搜狐號小尚賞聊教育》指出，全球最難打的國家包含日本、越南和瑞士，其中日本自明治維新後，明治天皇開始大肆學習西方，為了能發展成現代海軍，還自掏腰包30萬，甚至皇后把首飾都賣了，湊錢買軍艦；反觀慈禧太后，為了擺60大壽，把北洋水師每年400萬兩的經費全部停了，三年內沒有購置一台新的軍艦，直到甲午海戰的戰敗，才意識到危機四伏，日本人為了掠奪資源，開始發動全面的侵略戰爭，經過14年的艱苦抗戰，成功趕走了日本侵略者。

為了結束日本在東南亞和本土的戰爭，後來美國最終選擇用原子彈在日本廣島和長崎上空各投下一顆原子彈，裕仁天皇才接受無條件投降，日本人才徹底認識到戰爭的殘酷。另外，《搜狐號小尚賞聊教育》認為第二個難打的國家則是「越南」，因越南戰爭是美國歷史上持續時間最長的一場戰爭，時間長達了12年，耗費了至少2500億美元，儘管美國在軍事上沒有失敗，但也表明了美國冷戰策略上的重大失誤，把美國由強勢的一方變成了弱勢的一方。

最後，《搜狐號小尚賞聊教育》指出，瑞士是一戰和二戰都沒有被佔領的國家，雖然國土面積不大，職業軍人雖然只有3600人，但該國注重軍隊建設，裝備基本都是全現代化，加上又是世界永久中立國，所以，從來沒有哪個國家敢挑戰。

(中時新聞網)