我國「學用落差」問題嚴重，根據1111人力銀行針對8年級上班族調查顯示，66％受訪者坦言「現在工作與學校所學無關」，不僅衍伸失落感，起薪普遍也不高；明志科技大學研究發展處研發長、環境與安全衛生工程系教授劉豐瑞表示，為消弭「學用落差」，明志科大「大三」學生一定要「專業學習」，且每個細節操作都相當細緻。

「專業實習」為明志科大的DNA，實習的設計特點除了大三長達1年外，更重要的觀點是提供實習的企業，一定要給學生符合最低基本工資的「全薪」，且學生每3個月要交一份實習報告(總共四份)，由學校老師、企業主管專責輔導；此外，明志科大每年還提供美國等海外實習機會。

劉豐瑞分析，企業主唯有給足全薪，對實習生才會有「員工」般的要求，徹底改變過去實習當工讀生用的觀念，以電子電機系的學生為例，專業實習每月可領3.2萬元到3.5萬元的水準，在固定企業長達1年的學習，企業主、學生心態改變，才是消弭學用落差的最佳途徑。

國內多數大專院校實習課程在大四，劉豐瑞分析，明志科大刻意將實習放在大三，是讓學生在專業實習結束後，還有1年時間反思，究竟要不要念研究所、如何補足專業知識，這些思考會更清晰。

明志科大從新生入學就開始布局，包括請200多個提供實習的企業，設計出「課程地圖」，實習前1學期，企業主管會到學校授課，幫助學生能在最短的時間內，適應專業實習的生活。

為消弭學用落差，1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，未來將投入更多心力建立「產學合作媒合平台」，學校可以指定領域、企業，請人力銀行協助開實習職缺，如休閒管理系提出，遊樂場、度假飯店提供實習機會，人力銀行會替學校尋找相關企業的實習機會，且鼓勵企業主給予符合最低基本工資的全薪，讓新鮮人所學能在職場上充足發揮。

(中時 )