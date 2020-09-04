台北市一位張姓婦女8月9日在臉書PO文「我的婆婆殺了我」，淚訴不堪承受婆婆多年言語霸凌，走上絕路，而娘家竟是看到臉書動態才知女兒離世，更氣人的是，婆家不准娘家人碰遺體或任何遺物，就連告別廳都是用最小的，張女的閨密抱不平PO文：「妳嫁的真是富人家？」。

人妻在臉書留下遺言「我的婆婆殺了我」，萬位網友怒了，求還公道。（翻攝臉書）

張女的「我的婆婆殺了我」貼文，已累計上萬名網友轉發與留言，整件事情引起全網高度關注，紛紛怒喊「還她公道」。她在文中提到，結婚多年每天都過得膽戰心驚，不僅三不五時被婆婆言語霸凌，每天還要看人臉色過日子，甚至只要說錯一句話就會被無視、恐嚇。更震撼寫下，「不是想死，是活不了了」。

張女8月初在臉書絕望寫下遺書，與老公、兒子道別，也向眾親友喊話，「親愛的朋友，認識大家很好，讓我度過一段正常的愉快時光，讓我曾經有力氣逃離痛苦的地獄，只是我自己又走進了新的地獄，然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了。」

據「東森新聞雲」報導，張女過世後，娘家看見女兒的臉書動態，才發覺不對勁，不斷聯繫半天後才得知對方，半天後才得到消息。

死者閨蜜淚訴，當娘家人到殯儀館時，遺體、遺物通通不能碰「就連想看她的手機，都必須簽借據，規定2-3天後歸還」、「告別廳選最小的，娘家父母健在，訃聞卻用沒有娘家的方式發，婆婆還要想辦法刪臉書遺言，妳好意思？」

還在臉書替張女抱不平：「雖然，今天妳的告別式被舉辦在最小的廳，遠道趕來的朋友、同學、老師們、過去的主管、同事通通在外罰站，我們不會忘記妳慷慨待人的熱忱，還有，妳嫁的真的是富有人家......。」。

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