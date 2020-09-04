不到2周前，費城人戰績非常糟糕，一波5連敗之後陣中招牌球星哈波（Bryce Harper）站出來發聲，他說球隊必須在10戰中拿下9勝逆轉氣勢，今日他們在對上國民的比賽中，於延長賽以6比5獲勝，果真在10戰中拿到9勝，總教練吉拉迪(Joe Girardi)也笑說哈波是先知。

費城人在8月下旬吞下5連敗，戰績9勝14敗相當慘烈，當時哈波對全隊信心喊話，「我們必須要贏、必須要連勝！接下來10戰要拿9場勝利，這必須要發生。」

奇蹟竟然真的發生在費城人身上，他們先止住連敗後，竟開啟了狂勝模式，這10戰分別對上勇士和國民，竟然僅輸掉1場，今日則與國民鏖戰10局，最後靠高飛犧牲打攻下再見分，以6比5贏球，目前僅落後分區龍頭勇士隊2.5場勝差。

「我聽到有人說哈波是先知，」總教練吉拉迪賽後開玩笑說說，「我得跟他好好探討，才知道我們下一步要怎麼做。」

「作為一個團隊，我們已經盡全力上場奮戰，但還能做得更好，」哈波賽後說，「這就是我所愛的隊伍，我們就是能全力以赴，在10戰中拿到9勝，接下來與大都會有4連戰，他們是很有實力的球隊，但我認為我們能繼續贏下去。」

此外今日哈波還有一個神奇的美技，國民菜鳥L.賈西亞（Luis Garcia）今日在7局上半敲安上壘，沒想到他竟然不留神而離壘過遠，外野手哈波發現後神速將球傳回一壘，成功抓下出局數，這個敲安卻還能出局的PLAY也成為熱門話題。

(中時 )