連接線器廠—艾恩特(3646)及映興(3597)分別受惠於工業自動化及5G基地台電源系統線組需求強勁，7月合併營收同步攀高，兩家公司均預估，第3季業績可望維持高檔，在業績看好又是低價股下，兩家公司盤中股價連袂逆勢漲停。

艾恩特早期以NB及消費性連接器產品為主，但NB及消費型電子產業成長趨緩，尤其是NB連接器做愈多賠愈慘，讓其下定決心轉型，逐步淡出NB連接器產業，並自102年開始鎖定往「汽車、工業與節能」等產業轉型，經過多年努力，成果已開始顯現，今年雖然全球新冠肺炎疫情肆虐，艾恩特在工業自動化需求強勁下，第2季稅後盈餘為2184萬元，單季每股盈餘為0.56元，累計上半年稅後盈餘為2286萬元，每股盈餘0.58元，7月合併營收亦上衝至5521萬元，創下104年8月以來單月新高，累計前7月合併營收為3.08億元，年增4.13%。

映興電子產品主要應用於工業、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業，公司近幾年也積極開發防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，在電動代步車等布局已逐漸見到成果，移動式太陽能智慧儲能系統亦因兼具環境監控及戶外照明等功能，獲得Google等國際大廠採用於廠區，以及戶外演唱會等，今年雖然受到美國新冠肺炎疫情影響，移動式太陽能智慧儲能系統銷售下滑，但公司在5G基地台電源系統線組接單狀況不錯，讓公司第2季業績回穩，第3季業績看好。

映興第2季稅後盈餘為1229萬元，單季每股盈餘為0.35元，累計上半年稅後盈餘為1471萬元，每股盈餘為0.44元；在客戶訂單回溫下，映興7月合併營收回升至7611萬元，年增15.68%，為108年1月以來單月新高，累計前7月合併營收為4.13億元，年減11.27%。

從目前訂單來看，艾恩特及映興均預估，第3季營運可望維持高檔，有機會比第2季好。

(時報資訊)