韓國瑜去年選總統期間，遭時代力量黨前立委黃國昌爆料圖利岳父經營砂石場，控告黃國昌違反《總統副總統選罷法》，意圖使人不當選，台北地檢署4日傳喚黃出庭，黃國昌庭後表示，韓是透過濫訴方式想要製造寒蟬效應；韓國瑜的律師葉慶元則要黃對不實指控負起法律責任。

黃國昌仍堅稱他在揭發韓國瑜每個階段當中，對提出質疑內容都已提出非常充足事證來加以證明。

韓國瑜的律師葉慶元則要黃對不實指控負起法律責任。（張孝義攝）

葉慶元則反駁指出，黃國昌在庭訊中辯稱可以去調他向水利署調取相關的函，可以看出他是逐步慢慢蒐證。葉慶元質疑，既然是逐步蒐證，表示一開始的蒐證並不齊全，為什麼可以在證據不齊全的情況下就誣蔑別人，指控別的候選人，甚至是他的岳父，這樣去對候選人的整個家族抄家滅族行為，難道是立法委員的特權？可以這樣去做的嗎？

葉慶元表示，選舉早就結束了，政治性語言應該也要告一段落，黃國昌應該要針對他在立委期間不實指控其他人，甚至是其他人的岳父、家族整個的行為，負起法律責任。

(中時 )