球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在今年美網期間自組球員工會，稱為PTPA，獲得數十位男網選手響應。喬帥坦承在賽事中分神去處理這些事務並不容易，但他把PTPA視為一個長期計畫，從目前的狀況來看似乎很有可能成功。

喬柯維奇前役擊敗英國希望埃德蒙(Kyle Edmund)，賽後對《路透》說：「很高興每天都有新的球員加入(PTPA)，我們在美網之後的目標是建立一個讓大家可以遵循的規則。」

ATP(男子職網協會)不喜歡這個新組織，他們曾勸阻喬柯維奇，並指出兩個組織無法並存。喬帥還是要做，而且響應的不少，但是費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafa Nadal)都以「時機不對」「團結至上」而拒絕加入。

喬柯維奇解釋說：「我完全尊重他們(費納二人)的選擇，他們覺得時機不對，沒問題。只是我不同意。對球員來說，過去20年都是正確的時機，但從未付諸行動，現在時候到了。我們必須走下去。」

祖維瑞夫(Alexander Zverev)稱讚說：「他是球王，他根本不缺錢，但他還是為大家的處境操心，關心其他球員與我們整個運動。」這個組織將可以擴大球員的聲量，喬柯維奇也強調他無意挑戰ATP和國際網總(ITF)的既有權力。

(中時新聞網)