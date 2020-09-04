韋禮安將於12月19日在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會，門票上週一開賣隨即秒殺，眼見仍有大批粉絲搶不到票，網路上出現黃牛哄抬票價，韋禮安和主辦單位火速宣布於隔天20日加開一場，沒想到宣布加場時，韋禮安的一句「加倍奉還」，竟登上日本新聞版面，讓他大呼意外；原本韋禮安近來理財及podcast相關工作不輸演出邀約，讓他一度想乾脆轉型當主持人，幸好傳來演唱會秒殺消息，他開心直呼：「現在可以回來好好當歌手了。」

上周宣布加場時，韋禮安「半澤直樹」上身，搞笑表示：「我不允許大家搶不到票！任性加場！加倍奉還！」沒想到幾天後，他竟因此登上日本媒體報導，報導表示 「台灣人氣歌手韋禮安12月演唱會門票4分鐘秒殺，模仿夯劇《半澤直樹》的經典台詞宣傳加場消息」；新聞曝光當天從一早許多朋友傳訊息告訴他「紅到日本去了」，攻上日本新聞版面，面對這樣的情況完全出乎意料之外，韋禮安笑說：「真的沒想過，太意外了！」

由於他之前分享自己的理財心得獲得很多回響，突然有許多相關邀約上門，另外他長期經營Podcast有成，日前網路選出這一年來二十大podcast熱議主持人，他以歌手身分衝上第八名，成為唯一入榜的歌手，促使許多單位主動提出想與他的podcast合作計畫，讓韋禮安直說：「因為很久沒有在台灣舉行大型售票演唱會，加上今年的疫情，我原本是有點擔心票房的，這時剛好公司接到很多理財相關及podcast相關的工作邀約，讓我真的冒出也許可以轉型當主持人的想法！」

其實上周演唱會門票開賣前，韋禮安雖表面鎮定，但內心七上八下、忐忑不安，直到票房傳出捷報且宣布加場，他才打消了開啟「斜槓」人生的念頭，開心大喊：「我可以好好當歌手了！」不過因演出場地檔期，12月20日將是他此次演出唯一一場加場，韋禮安貼心表示：「希望大家都能順利買到票！」他近日已投入演唱會籌備，曲目再加碼、造型再更新，完美呈現出他口中「錯過這次後悔一世」的演唱會。韋禮安「而立之後」演唱會12月20日加場門票後天（6日）中午12點在KKTIX售票系統開賣。

韋禮安宣布演唱會加場竟登上日媒版面。（翻攝日本雅虎）

(中時 )