大陸由導彈驅逐艦呼和浩特號率領的「161遠航訓練編隊」今年2月通過了太平洋第一、第二島鏈及國際換日線，進入西半球海域，到達太平洋第三島鏈。對此，有媒體報導，這背後顯示解放軍突破第二島鏈，已具備攻擊第三島鏈夏威夷的能力。

日媒《產經新聞》報導，台灣國防部「109年中共軍力報告書」指出，解放軍海軍在今年已突破第二島鏈，首次接近美國夏威夷包含在內的第三島鏈。大陸這舉動是要向美國展示，解放軍已有攻擊夏威夷的能力，夏威夷為美軍美國印太司令部的戰略基地。

第三島鏈北起阿拉斯加，經夏威夷，延伸經美屬一些太平洋島嶼，以及所羅門群島共和國，直至澳洲、紐西蘭。第三島鏈可視為是美國在太平洋的最後一道防線。

港媒《香港01》引用《外交家》（The Diplomat）雜誌8月24日的內容指出，大陸在海戰理論上的思路可能正在從馬漢（Alfred Mahan）《海權論》的轉向柯白（Julian Corbett）的「存在艦隊」與「積極防禦」兩大策略。這使大陸能將海軍控制力延伸到第二島鏈，並運用導彈系統威脅沖繩島和關島上的美國軍事設施。

(中時新聞網)