《興櫃股》耀登9月8日上市審議 13:242020/09/04 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所訂於9月8日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議耀登(3138)申請股票上市案。 耀登實收資本額4.07億元，主要產品為射頻天線設計及製造、量測設備代理銷售及電子產品測試認證服務，2019年稅前盈餘0.75億元，每股稅後盈餘1.46元；今年上半年稅前盈餘0.66億元，每股稅後盈餘1.24元。 (時報資訊) #耀登 #稅前盈餘 #每股稅後盈餘 #興櫃股 #上市審議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 耀登股票上市案 證交所8日將審議 12:322020/09/04 財經 《日股》日經午間跌逾300點 科技股軟腳 12:162020/09/04 財經 《美股》蘋果單日市值流失1800億美元 史上未見 10:002020/09/04 財經 草漯市心校園首排 耀承澄心大賣五成 04:102020/09/04 產業特刊 《通信網路》全新營收回溫ING 外資相挺喊買 11:592020/09/04 財經 《業績-電腦設備》新普8月營收雙增 創今年新高 08:522020/09/04 財經 大同股臨會 11日起受理董事提名 04:102020/09/04 財經要聞 1分鐘讀財經》反制川普打壓 陸狠砸40兆 拚第3代半導體 08:062020/09/04 財經 拜登推綠能 15檔概念股飆升 04:102020/09/04 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：英利-KY、大魯閣、微端、生華科、茂迪 10:002020/09/04 財經 財經熱門新聞 看見台股驚人一幕 台大教授嚇喊：散戶快跑 - 財經 美股崩800點殺完沒？華爾街專家：最慘恐在後頭 - 財經 EUV機台出貨遭老美卡關換出路 2大咖救援陸晶圓龍頭 - 財經 美股慘摔800點 黑暗期要來了？對沖基金大老給答案 - 財經 陸狠砸10兆人民幣 拚第三代半導體 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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