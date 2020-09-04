台灣證券交易所訂於9月8日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議耀登(3138)申請股票上市案。

耀登實收資本額4.07億元，主要產品為射頻天線設計及製造、量測設備代理銷售及電子產品測試認證服務，2019年稅前盈餘0.75億元，每股稅後盈餘1.46元；今年上半年稅前盈餘0.66億元，每股稅後盈餘1.24元。

(時報資訊)

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