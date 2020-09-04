新北市政府為配合新店區青潭國民小學擴建，依都市計畫規劃青潭國小周邊計畫道路開闢，新北市副市長陳純敬今（4日）前往視察，並於視察後開放通車，青潭國小的通學路線更通暢安全，同時提供青潭國小校地更完整。

新工處表示，青潭國小周邊計畫道路開闢工程起點位於北宜路2段82巷，終點銜接竹林路，路線自青潭國小周邊開闢，跨越青潭溪橋並沿青潭溪河堤邊延伸至竹林路。

新北市政府為配合新店區青潭國民小學擴建，依都市計畫規劃青潭國小周邊計畫道路開闢，新北市副市長陳純敬今（4日）前往視察。（葉書宏攝）

新闢路線全長約300公尺，北宜路2段82巷區段全寬10公尺，包含6公尺寬車道、兩側各1公尺寬水溝，以及單側2公尺寬人行道；郵政路區段車道則為寬6公尺，不僅設計美化圍牆增添活潑氣息，更設置綠帶改善周邊空氣品質。

新北市政府為配合新店區青潭國民小學擴建，依都市計畫規劃青潭國小周邊計畫道路開闢，新北市副市長陳純敬今（4日）前往視察。（葉書宏攝）

陳純敬今（4日）到場視察青潭國小周邊計畫道路開闢工程，並於視察後開放通車。此次工程範圍內的重點地標除了青潭國小外，附近居民也受惠於道路開闢，來往於青潭溪兩側的民眾可以行走在更寬敞、安全的道路上，因此新工處特別製作了「北宜路二段82巷通車紀念明信片」，並於視察後邀請副市長於明信片上提寫祝福詞語，宣達本道路正式開通，並將祝福化為實際作為。

新北市政府為配合新店區青潭國民小學擴建，依都市計畫規劃青潭國小周邊計畫道路開闢，新北市副市長陳純敬今（4日）前往視察。（葉書宏攝）

陳純敬表示，原北宜路2段82巷道路狹窄，且跨青潭溪橋已老舊，不敷車輛通行使用。新闢道路除了加寬為雙向單線車道外，並增設人行道，讓青潭國小的通學路線更通暢及安全，同時使青潭國小擁有更多可利用空間，以便日後進行校舍擴建。

新工處說明，此建造北宜路二段82巷新闢道路工程之河寬達30公尺，且兩岸腹地狹小，因此規劃跨河橋梁採用預力中空版樑方式施工，除可達到防洪效益，亦可精減結構量體，減少郵政路側使用之腹地。另為了減少青潭溪於汛期時的危害，河道中採不落墩設計，並於汛期前即完成河道內所有工項。

(中時 )