擺脫上半年防疫拘謹生活，開啟防疫健康新生活，台塑企業Formosa樂活圈將於9月19日在礁溪龍潭湖風景區，舉辦草地音樂會，在賞心悅目湖光山色陪伴下，隨著輕鬆木吉他樂曲，享受悠閒時光。

台塑企業表示，本活動除草地音樂會外，還規劃Formosa湖畔市集，更結合礁溪鄉公所主辦的熱氣球升空體驗及創世基金會公益路跑活動，讓整個活動延長為9月19日及9月20日兩天，晚上可欣賞絕美的七夕鵲橋燈海，展開一連串豐富的自然、人文悠閒之旅。

台塑企業於龍潭湖畔設置台塑生醫健康悠活館與地方共同推動觀光，亦將宜蘭廠原行政大樓改為龍潭湖生態教室推廣生態教育，台塑企業Formosa樂活圈仍會以「環境永續」、「社會參與」、「樂活意象」為主軸持續推動。

伴隨民眾相繼開啟國內健康旅遊，台塑企業這次特別邀請宜蘭在地具精湛舞藝及活潑可愛的蘭陽舞蹈團，以活力、繽紛與歡樂的氛圍為展演主題編織舞碼，還邀請時下年輕人喜愛的樂團，以包括人聲合奏演唱的「海鷗.k人聲樂團」、環保打擊樂器為主的「重擊現實打擊樂團」、用木吉他為樂器演奏清新音樂的「脆樂團」、「安妮朵拉」、「克里夫」等，讓民眾在天然山景、優美湖景的龍潭湖畔，享受一場脫離都會喧囂的音樂饗宴。

台塑企業指出，當天還規劃Formosa湖畔市集，內容包括趣味闖關活動、胖卡車、臉書按讚送贈品、台塑DAF商用車展示及推廣大貨車行車安全公益活動、實用的家庭生活產品體驗等。另外宜蘭龍潭湖生態教室及台塑生醫宜蘭試劑廠也準備豐富的生態闖關遊戲，讓大、小朋友在遊玩之餘，可認識龍潭湖豐富的生態環境與特有的（魚固）魚生態。活動詳情可上Formosa樂活圈 FB粉絲專團專業查詢。

(工商 )