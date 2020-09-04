加利科技負責人林明進不回應媒體詢問，搭車離開。（王揚傑攝）

口罩國家隊「加利科技」爆發混充大陸製口罩，今（4）日下午1時許，公司負責人林明進突然快步走出公司，面對媒體詢問避不回應，迅速坐上一輛黑色轎車後後離開。

(中時 )