Google公司在雲林科技工業區竹圍子區購買中國人造纖維公司在2007年取得的20公頃土地，在台灣興建第三座資料中心，據了解該筆土地交易是透過一家美商公司進行，土地增值稅超過1億元。

中纖2007年向經濟部工業局購買位於斗六市長安里附近名為「絲織工業區」的20公頃土地，迄今未開發、設廠。絲織工業區因紡織業者進駐意願不高，後來改為「雲林科技工業區竹圍子區」。

雲林科技工業區竹圍子段位於斗六市長安里。（周麗蘭攝）

根據2018年新修定《創新產業條例》，園區閒置用地限期在2年內，否則處以行政罰鍰或強制拍賣，中纖自2007年持有該筆土地迄今13年，最後開發期限是今年9月底。

中纖董事會8月19日公告出售雲林縣斗六市科加段169地號等6筆土地，共20萬799平方公尺（折合6萬741坪土地），交易價格每坪6萬元，交易總金額36億4450萬元，交易相對人是「BECKETT ENTERPRISES LLC」，中纖獲利27億4241萬元。

以土地交易獲利27.42億元往回推算，中纖2007年取得土地時，每坪價格不到1萬5000元，以每坪6萬元賣給「BECKETT ENTERPRISES LLC」，每坪淨利是4萬5000元。

雲林縣長張麗善證實，Google公司確定落腳雲林科技工業區竹圍子段中纖公司原本持有的6萬多坪土地，已繳清土地增值稅並進行土地登記。

據了解，此筆交易給雲林縣政府帶來超過1億元土地增值稅，雲林縣一整年的土地增值稅預算數是12億元，這一筆就占了雲林縣1個月增值稅進帳。

縣長張麗善表示，雲林縣的投資環境具備優良的基礎建設，不缺水也不缺電，會全力支持Google設置資料中心的行政作業，協助快速興建，招募員工。

張麗善也表示，為提昇產業園區土地利用率，近期將積極與產業園區管理單位盤點及審查陸續到期的工業區閒置土地，依據產業創新條例第46-1條，促使土地所有權人完成建築使用。

(中時 )