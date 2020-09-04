美股周四大跌，道瓊指數收盤重挫800點，創下六月以來最慘烈的表現。市場擔心美國股市後續是否會進入黑暗期？ 傳奇投資人、對沖基金大老潘興廣場基金（Pershing Square）執行長艾克曼（Bill Ackman）說答案是否定的，但他也警告，美國正處於不確定期，而市場不喜歡不確定性。

外媒報導，艾克曼接受採訪時表示，即將到來的總統大選在未來幾個月內將造成更多不確定性，因為大選的背後涵蓋了對整個國家、企業和稅制的影響，新冠肺炎疫情更是加劇了市場的不確定性。

他也提到，科技股估值過高，可能會變得「脆弱」，近期主導科技類股走勢的蘋果和特斯拉周四分別下跌9%、8%。

艾克曼稱，儘管美股周四跌幅很大，但考量到美股從3月大跌後的強勁反彈，這樣的修正幅度也不會太令人意外。

新冠肺炎疫情引爆華爾街3月股災，讓眾多投資人虧損慘重，但艾克曼卻因此鹹魚翻身。當時他花了2700萬美元買了避險部位，在美股下殺中的慘況中保全整個投資組合，還狂賺26億美元。

(中時新聞網)