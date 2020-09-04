家電及資訊業搶攻開學季及三倍券商機，參加台北市電器商業同業公會舉辦「台北3C電腦電器空調影音展」，4日起在世貿一館展出，主推宅經濟所需的生活家電、娛樂用電視、電腦及顯示器等產品，預估4天業績衝12億元。其中LG剛在德國柏林IFA展亮相的口罩式空氣清淨機也提前曝光，未來計畫在台灣販售。

此外，燦坤及全國電子兩通路商，搶當台灣3C市場龍頭，參加這次台北3C電腦電器空調影音展，都推促銷方案。燦坤祭出65吋液晶電視4k電視降價1萬元，蘋果電腦最高折6千元。全國電子主推電腦，主打全系列筆電展場價犀利回饋，最高降幅達萬元。

台北市電器商業同業公會理事長廖全平表示，前八月家電市場非但未受疫情影響，反因宅經濟發酵、空調熱賣及振興經濟三倍券加持，年成長15％～20％。

廖全平指出，九月進入空調銷售季末，向來是台灣家電市場銷售淡季，電器公會希望在開學季來臨前催出買氣，這次台北3C電腦電器空調影音展，家電業使用3百個攤位，電腦業用2百多個攤位，總計超過500個，成為開學季第1個大型展，預計4天檔期可創造12億元業績。

這次計有LG、三星、日立、Sony、美的、東芝、大金、禾聯碩、格力、夏普、惠而浦及飛利浦等家電品牌，與華碩、MSI、宏碁等電腦品牌共同參展，而燦坤、全國電子、大同3C及順發等通路業者也加入戰局。

全國電子指出，Digital City準備11大全球知名3C品牌資通訊新款夯品，並派出近百位3C達人現場服務民眾，現場還特別規劃了任天堂SWITCH遊戲機體驗專區，揪消費者一起來體驗最新潮的智能3C。開展首日，總統蔡英文蒞臨全國電子Digital City攤位，親自量秤比雜誌還要輕薄、只有890克的台灣精品－Acer Swift 7筆記型電腦、體驗專為玩家和內容創作者所打造的ASUS ROG Zephyrus DUO 15雙螢幕電競筆電。

燦坤這次參展推出65吋4K顯示器狂降1萬元；APPLE降6千元促銷方案。燦坤指出，燦坤針對最令學生族群注目的Acer、ASUS、BenQ三大電烤品牌，在現場推出限定優惠，Acer24吋廣視域年度冠軍顯示器，原價4,288元下殺67折，活動價降至2,888元。Acer Swift 3筆電活動價免24,900元。ASUS推15.6吋Core i7-10750H電競筆電從原價36,900元降至35,900元。ASUS加上 MSI電競桌機從原價23,980元下殺至19,899元，限量100台。BenQ的65吋4K智慧聯網顯示器，護眼黑湛屏降價1萬元；BenQ的40吋 FHD低藍光不閃屏顯示器及視訊盒從原價8,888元降至7,999元。展區限時下殺，則推出Apple iPhone 11 128G手機從原價26,900元降至24,799元。Mac Book Pro16吋降6千元至71,900元。

(工商 )