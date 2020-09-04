加利科技公司混水摸魚，用陸製口罩混充供貨口罩實名制藥局，消息震撼國內。現在加利老闆惡行被國家隊全面追殺，消費者也大罵老闆夭夀。現在政府要開放萊劑美豬進口，有網友問卦說，口罩老闆管不住，怎麼覺得豬肉標示可行？網一面倒回應，80家口罩廠企都管成這樣了，300多家肉品加工廠怎管？

原PO在ptt提到，口罩就是要用本國的啊，結果拿別國的混用，當國產的賣，美國豬肉進口以後 一堆商人標示說用國產豬，依照台灣老闆的習性，就真的是國產豬嗎？還是用美國豬肉混用？要如果證明？

口罩國家隊出狀況，看出其中門道的網友說，從口罩事件，業者可用台灣豬混美國豬加工，會更難查，還有人質疑政府的能力，80家口罩廠企都管成這樣了，300多家肉品加工廠怎管？

其他網友也熱議紛紛留言，「哈哈 你以為和親就是真公主嗎」、「相信政府 甘做韭菜」、「菸黨都說資方會自律了，如果不自律都是因為勞工自己」、「人民容易被話術欺騙 詐騙王國不是叫假的」、「信仰夠如焦糖就覺得ok啊 口罩MIC 疫情有擴大嗎？」、「管你信不信 進了就是賤民吃 有本事你也吃法國菜啊」、「說個笑話， 慣老闆會自律」、「看也是認定半天勉強罰一點下莊」、「相信黨!反正發生事情都是they的錯」。

(中時新聞網)