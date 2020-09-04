北宜公路連接新北與宜蘭，道路蜿蜒、九彎十八拐，曾被稱為通往靈界的死亡公路，據警方統計，今年1月至8月已發生3件死亡車禍，相較於去年整年度增加0.5倍，8個月超速的取締件數計6475件，已超過去年1整年6409件，但死亡車禍、傷亡件數仍未減少。

新北警現除加強移動測速加強取締違規超速外，目前已規劃北宜公路全區多區段實施區間速度管理，預定10月底完工。

18歲廖姓男子上月30日上午8時許，騎乘普通重型機車行經坪林區北宜公路33.2公里處、往坪林方向，廖男疑不明原因自撞護欄、連人帶車自行摔落一旁邊坡，廖男手腳骨折、胸部擦挫傷，送醫急救後仍宣告不治，車禍原因待釐清。

廖男死亡車禍為今年北宜公路第3件。據警方統計，2019年整年死亡車禍2件、人員受傷車禍239件，今年1月至8月死亡車禍3件、人員受傷車禍255件。

警方指出，北宜公路是國道5號的重要替代道路，常有汽機車超速甚至危險駕駛，因景色優美也成為大型重機競速熱門路段，只要駕駛人稍有疏忽就容易衝入對向車道造成嚴重事故。

警方強調，取締是要提醒駕駛依限速行駛，針對易超速肇事路段，會用42部移動式雷達測速照相設備，彈性在全市60處地點加強執法，北宜公路即規畫8處。

(中時 )