教育局長楊振昇說，舉辦座談會主要在於讓來自各界之市政顧問發揮教育方面之長才，讓教育局在教育建設上更有所依據，發揮更大之執行力。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市教育市政顧問座談會，60多位教育市政顧問應邀出席共同參與。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

楊振昇指出，這項計畫推動不僅可提升教師專業發展及教育品質，更為全國之首創，深獲與會市政顧問的熱烈迴響。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府教育局4日在市立台中特殊教育學校，舉辦109年台中市教育市政顧問座談會，由楊振昇局長主持，60多位教育市政顧問應邀出席共同參與。教育局長楊振昇說，舉辦座談會主要在於讓來自各界之市政顧問發揮教育方面之長才，基於對台中市的教育有更好的發展，提出建言使教育局在教育建設上更有所依據，發揮更大之執行力。

楊振昇說，台中市持續建置智慧學習環境，推動科技教育，培養學生全球移動力，強化校園安全，重視校長、教師專業發展，加強品德教育，增進在地特色連結，提供孩子更多元、彈性、適性的學習機會與選擇，啟發孩子的生命潛能，重視孩子良好態度的養成，陶養生活知能，涵育公民責任，促進生涯發展，讓孩子找到自己的自信與未來。

楊振昇指出，為獎勵臺中市績優中小學教師，推動獎勵績優市立中小學教師國內外全時進修研究實施計畫，這項計畫在108年臺中市教育前瞻發展會議中即提出構思，如今將實際推動。這項計畫的推動不僅可提升教師專業發展及教育品質，更為全國之首創，因而深獲與會之市政顧問之熱烈迴響。

市政顧問在座談會上討論熱絡，為台中市之教育發展提出多項寶貴建議，如提升台中市幼兒園教保環境品質，並優化教保人員專業素養；偏鄉學校音樂專業師資須穩定發展;市府須規劃安全之校園環境，保障學生權益並讓家長安心等，將來均會做為相關教育措施的重要參考。

今天座談會上還有另一個亮點，台中市為培養特教學生具備獨立工作能力，與企業產學合作量身規劃，在臺中特殊教育學校以「OT形式」設置實習場地「糟老頭咖啡」，日前已開幕，這是臺中首座特教學生實習商店營運移轉案，將提供特教學生優質的職前訓練服務。

為讓與會的市政顧問看到臺中市在特殊教育上的用心，座談會地點首次安排在臺中特殊教育學校學生實習商店「糟老頭咖啡」中舉辦，並選購學生學習手做之咖啡及點心當做會議餐點，會後也帶領市政顧問們參觀糟老頭咖啡店，實際給予支持、鼓勵。

教育局強調，教育局透過每年召開教育市政顧問座談會，讓教育建言及提案都確實引導臺中市教育之良好發展，並營造全市良好的教育環境及提升各項軟硬體教育設施。

(中時 )