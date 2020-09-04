口罩國家隊爆混充大陸貨 柯：小缺失改正就好 13:492020/09/04 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市捐贈10萬800片醫療口罩供布拉格抗疫使用。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利科技公司以大陸口罩混充台製口罩，台北市長柯文哲4日表示，國家口罩隊還是國家榮耀，不用去批評，小缺失改正就好。 布拉格市長賀吉普來台，與北市尋求更多交流與合作措施，包括台北將捐贈10萬800片醫療口罩供布拉格抗疫使用，但此刻卻爆出國家口罩隊之一的加利科技爆出進口大陸口罩混充。 柯文哲對此回應，有時候會有一些小的缺失，國家口罩隊還是國家榮耀，不用去批評，小缺失改正就好。 (中時 ) #口罩 #加利科技 #缺失 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 靠藥師揪出加利口罩混陸製 江啟臣轟蔡政府：毫無把關能力 11:432020/09/04 政治 實名制口罩出現大陸制 侯友宜：廠商有委屈也不該如此 10:372020/09/04 政治 血汗工廠口罩國家隊vs關懷弱勢韓國瑜 韓粉嘆：全台灣只監督高雄 08:102020/09/04 政治 保口罩國家隊榮譽 蘇揆怒：絕不輕饒加利 12:442020/09/04 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 08:412020/09/04 政治 以國家隊為恥 加利老闆再爆政府硬上 「被同意」繳46％口罩 00:532020/09/04 生活 加利老闆怒嗆「快把我踢出」 焦糖哥哥斥：國家隊才以你為恥 11:472020/09/04 娛樂 加利開炮「以國家隊為恥」 韓家軍徐正文點名時中 網：黑幕重重 10:042020/09/04 政治 加利混充陸製口罩 陳時中：破壞防疫信心造成人民恐慌 11:032020/09/04 生活 臉丟大了！加利國家隊口罩MIT變MIC 陸網友酸：口嫌體正直 00:272020/09/04 生活 政治熱門新聞 曾說中韓國瑜、蔡英文命運 預言家：10月恐爆世界「終局之戰」 - 政治 韓國瑜4政策陳其邁市府將全取消 網怒嗆一針見血 - 政治 加利老闆以國家隊為恥 嗆「快把我踢出」 律師驚：自掘墳墓啊 - 政治 為何一定要台灣進口內臟？前綠委意外戳破天大陰謀 - 政治 韓國瑜晚間PO出當兵私照 網：真不習慣有頭髮 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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