加利科技公司以大陸口罩混充台製口罩，台北市長柯文哲4日表示，國家口罩隊還是國家榮耀，不用去批評，小缺失改正就好。

布拉格市長賀吉普來台，與北市尋求更多交流與合作措施，包括台北將捐贈10萬800片醫療口罩供布拉格抗疫使用，但此刻卻爆出國家口罩隊之一的加利科技爆出進口大陸口罩混充。

柯文哲對此回應，有時候會有一些小的缺失，國家口罩隊還是國家榮耀，不用去批評，小缺失改正就好。

(中時 )