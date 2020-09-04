新竹縣竹東鎮沿河街設6家未合法的殯葬公司，具有竊占國有地、違反殯葬管理條例規定等問題，新竹縣政府4日指出，今年8月14日已依法裁罰業者30至40萬元罰鍰，並限期3年改善，將積極輔導業者合法化。針對洗屍水排放頭前溪的部分，新竹縣環保局已查處，若有違法也將依規辦理。

新竹縣政府指出，竹東鎮公所興建的竹東鎮生命禮儀館去年12月開始啟用，為新竹縣頭前溪以南，具有殮、殯、奠、祭功能的公立殯葬園區，縣府指出，已要求鎮公所輔導6家未合法的殯葬業者，在限期內改善，使用竹東鎮合法殯葬設施。

民政處指出，為使殯葬服務業者合法化，縣府辦理教育訓練，並委託專家輔導業者撰寫及提送興辦事業計畫，3年限期改善時間，也設置檢核點並查核，業者須配合檢核點提報相關資料，期望使業者朝合法化努力。

另外針對占有國有地部分，縣府今年6月5日函請國有財產署協助，殯葬業者承租國有地的部分，仍由業者向國有財產屬申辦承租。

該6家業者4日遭踢爆占國有地、將洗屍水逕自排入頭前溪，而頭前溪為新竹地區民生用水來源，民眾恐間接喝到洗屍水，而引發在地居民重視。此外，因竹東鎮生命禮儀館設置以來，營運成效不如預期，且未合法殯葬業者卻傳出收費不透明，變相漲價等，例如上月曾發生有業者前往五峰鄉載運遺體下山，開出15000元高價，家屬委託其他業者，含招魂等費用僅5000元，價格落差也令家屬難以忍受。

(中時 )