袁詠琳（Cindy）因參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》知名度大開、圈粉無數，她日前受邀上POP Radio《幕前幕後偷偷看》受訪，主持人toto正是陪伴她超過10年的經紀人，袁詠琳坦言之前動念離開演藝圈或轉幕後做音樂，曾向toto談及這些想法，卻看到從沒哭過的toto眼眶泛淚。袁詠琳回憶過往忍不住落淚，感性謝老闆楊峻榮與toto一直相信她、從未放棄，不斷告訴她「你的能力跟實力只是還沒有對的時機被看見」。參加《乘風破浪的姐姐》後她事業180度翻轉，1個月拍的雜誌比過去10年加總還多、活動商演邀約不斷，忙到沒時間好好吃飯睡覺，但自己與團隊都樂在其中。

談到選秀節目的難忘趣事，袁詠琳透露剛開始不習慣真人秀24小時錄影，曾發生在房間換衣服沒發現隱藏鏡頭的糗事，直接站在鏡頭前脫光光，toto笑說當時聽到嚇死了，立刻找節目組衝去監播室刪掉影像。袁詠琳還分享跟前輩寧靜、阿朵一起合宿共用廁所，大家以為她是ABC應該很Open，「其實我滿保守」，但後來也習慣回宿舍大家在同個空間洗澡、卸妝、上廁所，「那時就感覺真的像女團，團魂從這培養」，讓toto忍不住笑說「團魂是從坦誠相見開始」。

節目初期因擔心袁詠琳遭淘汰，在第二次公演時toto還向神明祈求順利過關，「發願如果Cindy晉級就吃素1個月」，後來袁詠琳順利晉級團隊還去吃燒肉慶功，愛吃肉的toto在旁只能吃香菇豆腐，雖然很煎熬仍守約，讓袁詠琳直呼感動。袁詠琳指出過去得失心重、給自己很大壓力，因個性自我要求高，toto更形容袁詠琳有強迫症，總希望上台百分百準備好，袁詠琳則說「現在我把強迫症轉移到其他方面」，像是堅持把家裡整理很乾淨，笑稱「和我媽越來越像」。

袁詠琳的新歌〈21天〉講述結束一段感情後，重新找到愛自己的能力，袁詠琳自省以前談感情太依賴另一半，導致給對方很大壓力，「後來才發現把重心放在對方身上，無形中失去自己、失去原則和想法」，學習到「愛自己才有能力愛別人」，後來更創作歌曲鼓勵大家愛自己多一點，用健康方式愛人。toto笑說現在看袁詠琳上節目侃侃而談都覺得不可思議，「以前在旁看Cindy受訪都會有三條線」，訪完還要幫忙跟記者整理她講的重點，袁詠琳也坦言因為從小在國外長大，回台北發展初期用中文表達仍有障礙，剛出道時常不自覺講錯話、或是接不到別人拋的梗。

toto則認為藝人應不設限、多方嘗試，像袁詠琳透過演戲和主持，獲得很大進步，這些收穫對歌手工作也有加乘效果，例如增強表達能力、表情更自然。袁詠琳坦言一開始非常排斥演戲，1頁中文台詞要背1小時、NG還會被導演罵，常向toto哭訴不想演了，但熬過困難後，很感謝當時沒限制自己，至今仍持續戲劇、電影表演。完整節目內容將在9月6日晚上6點《幕前幕後偷偷看》播出，敬請鎖定POP Radio Fm91.7。

袁詠琳（左）與經紀人的革命情感超過10年。（POP Radio提供）

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