高雄輕軌二階進度71％，確定趕不及今年底完工，捷運局透露，中央希望美術館、大順路段確定後，再一起做計畫展延。另估計如按照原路線、原工法，即使決定要蓋，工期仍要900天，不過已完工路段，最快明年能初、履勘。

高雄巿議會4日舉辦「高雄輕軌二階興建」公聽會，捷運局副局長劉旺政指出，包括美術館路、大順路，目前的態度是「以站就樹」，原則上不會讓樹的數量減少，9月10日開始要辦的5場說明會，除了新的建議，也會傾聽民意。

交通局表示，輕軌通車後，推估初期有8％旅次會轉移到輕軌，另也規畫把15％車流引導到替代性道路，屆時可減少約23％的流量。另外沿線雖取消300個停車格，但沿線200公尺，統計民間、公營停車場，仍有約1000個停車格。

研考會列管工程進度，7月底預定進度74％、實際是71％。落後原因除了爭議路段，馬卡道路的台鐵用地也有延遲交付的情形，由於中央原本預定的期程是今年底要完成，看來應該是達不到，目前捷運局也持續再跟中央溝通。

(中時 )