新冠疫苗研發 美國團隊佔22%

全球累計新冠確診病例超過2,000萬例，疫苗研發成了人類希望。截至8月初，全球有166支新冠病毒候選疫苗，其中141支處於臨床前研究，25支已進入臨床試驗。由3家中國大陸公司和1家英國公司研製的4種疫苗，已經進入三期臨床試驗，進度最快。據WHO 統計，全球共有31個國家爭分奪秒地研發新冠疫苗。其中，22% 的研發團隊來自美國，11%來自中國大陸，8%來自俄國。美、中、俄為新冠疫苗研發參與度較高的國家。在疫苗研發進入臨床試驗階段的25個團隊中，來自中、美、英、德的團隊佔有較大比例。

皮尤調查 73%美國人反華

皮尤調查 73%美國人反華

皮尤（Pew Research）對1,003名美國成年人進行的調查顯示，受訪者對中國大陸持負面看法的人已超過七成，達到73%，創歷史新高，這一數據比2018年同期增加26 個百分點，僅有22%的受訪者對中國大陸持正面看法。皮尤分析，僅自今年3月美國新冠疫情徹底爆發以來，美國人對中方的負面看法就增加了7個百分點，並稱這主要是因為美國民間普遍認為是中國大陸早期防疫不力才導致美國疫情失控。

家戶所得差距 台灣升至6.1倍

家戶所得差距 台灣升至6.1倍

根據行政院主計總處所公佈的最新家庭收支所得調查顯示，2019年每家戶可支配之所得中位數為90.5萬元，每人中位數為30.3萬元。依每家戶可支配所得高低分為五組，最高20%家庭每戶所得為213.8萬元，最低20%家庭每戶所得為35.0萬元，差距6.10倍，較2018年微增0.01倍，是2013年以來的新高；衡量貧富差距的吉尼係數為0.339，較2018年微增0.001，也是2012年以來的新高。

金融中心指數 台北第75

金融中心指數 台北第75

一份由英國Z/Yen商業顧問公司與中國大陸官方智庫深圳綜合開發研究院（CDI）共同發佈的第27期全球金融中心指數（GFCI）指出，亞太地區的表現差強人意，金融中心指數排名有15個城市下降。其中，台北由上期（2019年9月公佈）的34名，大幅滑落41名，來到第75名。

台灣民眾75.2%認同徵兵

台灣民眾75.2%認同徵兵

民調顯示，如果發生戰爭，有40.9%的受訪者表示願意自己或家人上戰場，49.1%表示不願參軍。此次調查結果與2018年和2019年的結果相較，願意自己或親人上戰場的比例大幅增加，前兩年的比例分別為23.6%、32.7%。民調結果也顯示，有高達75.2%民眾認同恢復徵兵制。

失業率6.2% 港15年新高

失業率6.2% 港15年新高

香港政府統計處公佈的勞動人口統計顯示，季節性調整後的失業率數據，由2020年3月至5月的5.9%，上升至4月至6月的6.2%，為2005年1月後15年來的最高位；就業不足率也由3.5%升至3.7%，接近17年的高位。香港約有24萬人失業。各行業別中，以樓房裝修和保養的失業率最為嚴峻，已升至16.2%。

《多維TW》月刊058期

(中時新聞網)