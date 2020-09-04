國立卓蘭高中4日起開辦無人機農噴技術課程，校長張智惟以108課綱素養導向的學習模式簡介，引出無人機運用技術待開發性，勉勵學生掌握尖端科技脈動，創業不是夢。

校方表示，無人機農噴技術課程，由航見科技執行長張東琳主導，內容有無人機硬體組成與維修的概念、無人機操作及運用技巧、無人機法規與考照訓練、無人機農業生產運用等，所有師資耗材費用，由國立海洋大學地方創生計畫支持。

國立卓蘭高中4日起開辦無人機農噴技術課程，吸引青年目光，盼提升人才留鄉意願。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

張智惟說，因應人口外移困境，並優化地方產業提升工作效率，學校導入無人機農噴技術，無人機應用技術是新興技術，具有運行效率高、成本低，無人員傷亡風險，機動性能好，可進行超視距飛行，使用方便、高效等特點，越來越多的行業希望以無人機取代傳統的工作方式。

國立卓蘭高中4日起開辦無人機農噴技術課程，吸引青年目光，盼提升人才留鄉意願。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

他表示，具有實際操作能力的無人機操控及維護人員，已成為炙手可熱的新興行業，因此期待透過無人機這項新科技，吸引青年目光，願意轉身投入農村工作。

國立卓蘭高中4日起開辦無人機農噴技術課程，吸引青年目光，盼提升人才留鄉意願。（卓蘭高中提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )