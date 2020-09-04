台中市第2屆長照服務短片「失速狂想、憶起展笑容」製作競賽開跑！今年主題以「打造高齡友善健康幸福城市的願景，讓大眾更了解失智症、減少對失智症者行為的錯誤解讀。」鼓勵學生及社會箇中好手組隊，運用創意製作、拍攝出觸動人心的作品，讓更多民眾能獲得失智症與長照服務相關資訊，喚起社會大眾對失智症議題的關注，徵件自即日起至10月15日止，最高獎金10萬元。

衛生局長曾梓展表示，台中市具完善的失智照護資源，希望藉由高張力、具創意的影片說故事，帶領社會大眾從不同鏡頭認識失智症及長照服務，共同營造失智友善支持環境，增進失智症者參與社會活動，讓失智朋友及家庭不再孤單無助。

為鼓勵中高齡長者參賽，今年增加「長青組」，參賽隊伍分成校園組、社會組、長青組3個組別，參賽者不限居住地、戶籍地，廣邀全國民眾參與；各組取前3名及3名佳作，為鼓勵前來參賽之優秀創作者，衛生局表示，通過初審入圍的作品即可獲得3000元獎金，各組別第1名更可獲得高額獎金，社會組第1名10萬元、校園組第1名8萬元、長青組第1名獎金6萬元。

活動僅受理線上報名，即日起至109年10月15日止，報名網址： https：／／www.ftvlove.com／，或洽協辦單位04–22658181林先生或台中市政府衛生局林小姐04–25265394分機6003洽詢。

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